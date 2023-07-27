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عناوين الصحف ليوم الخميس 27 تموز 2023

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الأخبار: رجا سلامة للأوروبيين: أجوبة سوريالية

لودريان يبدأ اجازته في لبنان ويعود للعمل في ايلول

لا تعيين مقابل قانون يحمي نواب الحاكم

 

 

 


النهار: أزمة الحاكمية تبعثر الحكومة ولا مخرج بعد... سلامة في مطالعة وداعية: أنا كبش المحرقة

 

 

 

 

الجمهورية: حوار أيلول: إمتحان جديد للمعطلين
هل يعود لودريان ببرنامج وأسم الرئيس؟

 

 

 

 

نداء الوطن: لمس من بري الإنفتاح على مرشح جديد وقطر مستعدّة للحلّ
لودريان: "إجتماع عمل" بدل الحوار و"الخماسية" تعتبره الفرصة الأخيرة

 

 

 


البناء: لودريان يتبادل الأدوار مع القيادات مع تجزئة الحوار: هاتوا مبادراتكم لضمان النصاب والانتخاب / ترجيح فشل الجلسة الحكومية بالانعقاد وتأكيد عجزها عن تعيين حاكم جديد… والمردة يقاطع / وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان في أول آب خيار حتمي… والاستقالة تتراجع بين الاحتمالات /

 

 



اللواء: سلامة يطوي صفحته ويحمِّل السياسيِّين المسؤولية محذراًَ من استمرار الإنهيار
اجتماع مسيحي غداً لتحديد الموقف من طروحات لودريان.. وجعجع يهاجم برّي

 

 

 


الديار: الرئاسة في ثلاجة الانتظار... أزمة «المركزي» تُؤرق القيادات اللبنانية
قطار دمج النازحين يسير والحكومة تواجهه بخلافات بين الوزراء
سلامة: منعنا انهيار النظام بأكمله وأنا أصبحت «كبش محرقة»

 

 

 


l'orient le jour: Succession de Riad Salamé : Berry lâché par ses alliés

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