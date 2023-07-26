بالفيديو: خبر سار من وديع عقل لأوادم لبنان!

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غرد المحامي و عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل عبر تويتر:
"خبر سار لأوادم لبنان: تثبيت الحجوزات على ثروة عقارية ضخمة في بريطانيا إختلسها وبيضها المجرم #رياض_سلامة.
سلامة حول لبنان الى "كازينو مفتوح" ل٣٠ سنة: نهب، سرقة واثراء غير مشروع من أموال المودعين الأوادم.
نحن لاحقناهم... والخير لقدام.
العقارات المحجوزة في بريطانيا:
🔸️Fulwood House, 12 and 13 Fulwood Place
🔸️630 Bristol Business Park, the Crescent stoke Gifford, Bristol
🔸️92-98, Colmore Row and 39 Benetts Hill, Birmingham
🔸️179-183 Fulham Palace road, London
🔸️6 Regents Wharf, All Saints Street, London
🔸️4 Broadwalk House 51 Hyde Park gate, London"
وأرفق عقل تغريدته بالفيديو أعلاه: