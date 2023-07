بالفيديو: خبر سار من وديع عقل لأوادم لبنان!

A + A -

غرد المحامي و عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل عبر تويتر:

"خبر سار لأوادم لبنان: تثبيت الحجوزات على ثروة عقارية ضخمة في بريطانيا إختلسها وبيضها المجرم ‎#رياض_سلامة.

سلامة حول لبنان الى "كازينو مفتوح" ل٣٠ سنة: نهب، سرقة واثراء غير مشروع من أموال المودعين الأوادم.

نحن لاحقناهم... والخير لقدام.

العقارات المحجوزة في بريطانيا:

🔸️Fulwood House, 12 and 13 Fulwood Place

🔸️630 Bristol Business Park, the Crescent stoke Gifford, Bristol

🔸️92-98, Colmore Row and 39 Benetts Hill, Birmingham

🔸️179-183 Fulham Palace road, London

🔸️6 Regents Wharf, All Saints Street, London

🔸️4 Broadwalk House 51 Hyde Park gate, London"

