حسن خليل: بري الآمر الناهي وهو رئيس تصريف أعمال الجمهورية!

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كتب الناشط السياسي والمحلل الإقتصادي حسن خليل: ‏"اسمعوا جيدا..

انا الآمر النهي، والأمر لي..

انا الزعيم الأوحد، ولست زعيم بين زعماء..

اعلن رئيس تصريف اعمال رئاسة الجمهورية، نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الاعمال، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وكل الهيئات الرقابية، حاكم البنك المركزي، رئيس جمعية المصارف، الاستاذ نبيه بري، عن جلسة حكومية يوم الخميس لتعيين حاكم للبنك المركزي. وقد تباين معه على قراره، معاونه نجيب ميقاتي

ويتداول اسم للحاكمية احد اعضاء المنظومةالمصرفية التي لها دعم مرجعية دينية.

المجتمع الدولي الذي يؤمن المصارف المراسلة بالعملات الأجنبية يرفض التمديد او التعييم.

لا يهم.

رئيس الحكومة الفعلي يرى صعوبة في تمرير التمديد او التعيين..

لا يهم..

قلت لك تعقد جلسة، يعني تعقد جلسة، مع بند واحد هو تعيين حاكم.

حليفي الذي قدم لي حليب العصفور، اعلن انه ضد التمديد او التعيين.

لا يهم.

يوم الخميس جلسة للتعيين.

نائب الحاكم قال انه مستعد لتولي المهمة.

لا يهم.

عليه ان يستقيل كما امرت.

الاحزاب المسيحية اعلنت عن رفضها اي تعيينات قبل انتخاب رئيس جمهورية.

لا يهم. اضغط عليهم من خلال البطريرك.. والخميس جلسة للتعيين..

يعني بالله عليكم. يعني معقول هالتصريح عن دعوة مجلس الوزراء يوم الخميس، ويعلنها رئيس مجلس نواب، مع صمت لرئيس الحكومة والوزراء، وصمت مريب للأحزاب المارونية، وغير المارونية، التي "شدّت وقدْت" "وشالت وحطْت"، انها ما بترضى تعيين قبل انتخاب رئيس جمهورية.

ومعقول يتم الإعلان عن هذه الدعوة، وعقد جلسة الخميس، ضاربة بعرض الحائط ما اعلنه الامين العام، عن عدم وجوب تعيين او التمديد..

اين وحدة موقف الثنائي؟

اذا حصل هذا الامر، فهذا يعني:

~ اولا فشل المنظومة بالتهويل لاستقالة النواب الاربعة.

ومع ذلك، تم امر، وليس الطلب من، منصوري بالاستقالة. لا احد يجيب لماذا اذن تعيينه، والهروب وقت الاستحقاق؟

ثانيا: مراوغة بعض الاحزاب المسيحية، المتلبسين سيادة وحقوق المسيحيين.

ستحصل الجلسة وتفشل، كما فشلت لعبة التوقيت الصيفي، وعقد جلسات لمجلس النواب، والدعوة إلى الحوار لاستمرار نظام المحاصصة.

نعيد.

هذه الجمهورية هي مزرعة، والقائمين عليها يتحدون العالم، وجعلوا لبنان واللبنانيين مسخرة الدول والشعوب.. ويحرقوه او يحكموه.

هذه الجمهورية هي هيكل يجب ان يسقط على رؤوس الجميع، وخاصة المبايعين لزعاماتها..

ننتظر ونتفرج..

وإذا لم تسقط، يكون هذا ما يستأهله اللبنانيون..