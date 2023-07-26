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البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: نحتاج الى قوانين جديدة شاملة في مجال الصناعة لمواكبة العصر والتقدم..

26
JULY
2023
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عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وبحضور وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان والنواب الاعضاء.

وأشار النائب البستاني عقب الجلسة الى التقدم الملموس الذي حققته الصناعات المحلية الذي ارتفع انتاجها من 11% الى 57%، أي حوالي ٩ مليارات دولار. وهذا يعد رقماً كبيراً بالنسبة للاقتصاد اللبناني ويجب العمل على مضاعفته في المستقبل القريب.

وذلك لأن الصناعة تلعب دوراً كبيراً في توفير فرص عمل للشباب حيث أن الصناعة هي قطاع منتج طيلة أشهر السنة وليس لمدة زمنية محددة بثلاثة أو أربعة أشهر.

وقد تطور تصدير الصناعة من لبنان الى حوالي 110 دول وأهمها العراق، حيث جرت عدة زيارات الى السوق العراقي وتم ابرام اتفاقيات مهمة. وقد أشرنا الى اهمية العمل على تفعيل المجلس الاقتصادي العراقي اللبناني المشترك.

وأضاف البستاني: "ناقشت اللجنة ايضا موضوع تخفيض الضرائب الى 50% مقابل رسم العبور من سوريا. وكان هناك طلب من الوزير الى اللجنة والمجلس لتحديث قوانين جديدة لقطاع الصناعة.

فهناك العديد من المجالات التي تتطلب ايجاد قوانين جديدة لها مثل ادارة النفايات وطعام الأطفال والذكاء الاصطناعي واعادة تدوير الكرتون والزجاج وغيرها من الامور. وكان الحديث مهم بالنسبة لاعادة تدوير الزيت النباتي المستخدم في المنازل والمطاعم، حيث يتعين علينا اعادة تدويره وتصديره".

وتابع قائلاً: "كما بحثنا المشاكل التي تواجه الصناعة في مناطق مثل الجنوب وعكار والنبطية، بالاضافة الى استفسار أعضاء اللجنة حول موضوع وضع مدير عام الصناعة داني جدعون بالتصرف وأوضح الوزير هذا الموضوع بالتفصيل.

كما ركزنا على موضوع الشهادة الصناعية لأن هدف وزارة الصناعة هو تسهيل المعاملات للمواطنين".

وختم بالقول: "ان وزارة الصناعة لها علاقة بعدة وزارات مثل الصحة والزراعة والاقتصاد ويجب العمل على جعلها سلسة ومتكاملة، واليوم يتم تنظيم نطاق عمل الوزارة وتفعيلها لتأخذ مكانها في الاقتصاد الوطني".

 

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