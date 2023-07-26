الحلبي عرض وبعثة البنك الدولي خطة العمل لتحسين نوعية التعليم وتطوير مهارات المعلمين والستقبل وضاح الصادق

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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع بعثة البنك الدولي برئاسة مديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة فاديا سعادة ، في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر وفريق عمل الوزارة ، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق ومنسق لجان المناهج جهاد صليبا والمستشارين في الوزارة .



واطلع الحلبي على "استعداد البنك الدولي لمساعدة الوزارة في تمهين التعليم وبناء الموارد البشرية لدى المعلمين، لاسيما وأن البنك الدولي يتابع الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة وقد اطلع على خطتها الشاملة للمرحلة المقبلة ومتابعة مسار الإصلاح والشفافية وعصر النفقات" .



وشرحت البعثة خطة العمل لتحسين نوعية التعليم وتطوير مهارات المعلمين مع الأخذ في الإعتبار تطوير المناهج التربوية وطرائق التدريس ، وعبرت عن الخشية من خسارة لبنان أجود افراد الهيئة التعليمية بسسب السفر والتفتيش عن فرص عمل في الخارج نظرا للأزمة الإقتصادية والنقدية.



وعرض الحلبي الوضع التربوي العام والحاجة الملحة إلى دعم الوزارة لتأمين مقومات فتح المدارس الرسمية، وشدد على "عزم الوزارة المضي قدما في التطوير والإصلاح ، وإبراز ما حققته الوزارة من خطوات إصلاحية وخارطة الطريق التي وضعتها لتحقيق ذلك بمعزل عن المشاكل التي تعانيها الحكومة".



ورأى ان "التحدي هو في المحافظة على أصحاب الكفاءات وتوفير الدعم اللازم لهذه الغاية ، وكلف الإدارة والمركز التربوي إجراء دراسة فعلية للحاجات خصوصا لدى افراد الهيئة التعليمية بحسب الإختصاص".



كذلك كان بحث في الخطوات التي قطعها التعاون مع المديرية العامة للتعليم العالي لجهة توفير البرنامج المعلوماتي الهادف إلى إدارة المعلومات وربط مؤسسات التعليم العالي بالوزارة عبر المديرية العامة للتعليم العالي لتسهيل كل المعاملات ومتابعة التقدم العلمي للطلاب في كل مراحل التعليم .



الصادق

ثم استقبل الحلبي النائب وضاح الصادق على رأس وفد من بيروت ، واطلع من الوزير على الوضع التربوي والتوقعات للعام الدراسي الجديد والحاجات ، كما طرح أسئلة الناس ، فاكد الحلبي ان "كل ما يحكى عن دمج التلامذة والأساتذة اللبنانيين بالنازحين ليس له أساس من الصحة ،كما وضع الوفد في أجواء ترميم المدارس وبناء المدارس الجديدة ، والدراسة التي تقوم يها الوزارة لتحديد الحاجات او الفائض لدى أفراد الهيئة التعليمية ، كما طمأن الوفد إلى صدور مرسوم بدل النقل للمعلمين".