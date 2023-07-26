قوى الأمن تطلب من روّاد البحر التقيّد بإرشادات السّلامة العامّة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"مع استمرار حوادث تعرّض بعض المواطنين وروّاد البحر للغرق، ولا سيّما في الحالات التّالية:

من أجل التقاط صور فوتوغرافيّة (SELFIE)

السّباحة في أماكن خطرة، منها:

الرّملة البيضاء: بسبب وجود حفر مائيّة في البحر وتيّارات ناتجة عن تدفّق مياه الصّرف الصّحي.

المنارة منطقة "السبع بلاطات": بسبب قيام بعض الأشخاص بالقفز منها.

واجهة بيروت البحريّة- البيال/ الكورنيش البحري: بسبب وجود قيسونات (أساسات من الخرسانة المسلّحة أو الحديد) على طول الرصيف البحري يتخلّلها فتحات "شاروق".

الروشة – الدّالية: بسبب طبيعة الأرض الصخريّة حيث توجد صخرة الروشة ويقوم بعض روّاد البحر بالقفز من أعلى الصخرة.

لذلك، يُرجى من المواطنين وبخاصّةٍ روّاد البحر التقيّد بإرشادات السّلامة العامّة، وعدم السّباحة في الأماكن التّي تُعدّ خطيرة من حيث موقعها، أو من ناحية وضع حالة البحر (هائج أو هادئ)، وعدم المغامرة بحياتهم من أجل أخذ صورة من أماكن مرتفعة أو غير آمنة...

كذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين الكرام، لدى مشاهدتهم أفعال خطرة مماثلة، عدم التّردّد في الإبلاغ عنها من خلال الاتّصال على رقم الطوارئ /112/".