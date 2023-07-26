living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قوى الأمن تطلب من روّاد البحر التقيّد بإرشادات السّلامة العامّة

26
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"مع استمرار حوادث تعرّض بعض المواطنين وروّاد البحر للغرق، ولا سيّما في الحالات التّالية:

من أجل التقاط صور فوتوغرافيّة (SELFIE)
السّباحة في أماكن خطرة، منها:

 

الرّملة البيضاء: بسبب وجود حفر مائيّة في البحر وتيّارات ناتجة عن تدفّق مياه الصّرف الصّحي.
المنارة منطقة "السبع بلاطات": بسبب قيام بعض الأشخاص بالقفز منها.
واجهة بيروت البحريّة- البيال/ الكورنيش البحري: بسبب وجود قيسونات (أساسات من الخرسانة المسلّحة أو الحديد) على طول الرصيف البحري يتخلّلها فتحات "شاروق".
الروشة – الدّالية: بسبب طبيعة الأرض الصخريّة حيث توجد صخرة الروشة ويقوم بعض روّاد البحر بالقفز من أعلى الصخرة.

 

لذلك، يُرجى من المواطنين وبخاصّةٍ روّاد البحر التقيّد بإرشادات السّلامة العامّة، وعدم السّباحة في الأماكن التّي تُعدّ خطيرة من حيث موقعها، أو من ناحية وضع حالة البحر (هائج أو هادئ)، وعدم المغامرة بحياتهم من أجل أخذ صورة من أماكن مرتفعة أو غير آمنة...

كذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين الكرام، لدى مشاهدتهم أفعال خطرة مماثلة، عدم التّردّد في الإبلاغ عنها من خلال الاتّصال على رقم الطوارئ /112/".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   