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ماغوشي افتتح مشروعا ممولا من اليابان في مستوصفي بر الياس وعرسال: الأولوية للقطاع الصحي في لبنان

26
JULY
2023
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أعلنت السفارة اليابانية في بيان أنه "عبر برنامج المساعدات الأهلية لمشاريع الأمن البشري (GGP)، دعمت اليابان اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية (URDA)، من خلال تجهيز مستوصفين لها في بر الياس وعرسال بمعدات طبية متطورة، ستتيح هذه الهبة لأكثر من 20,000 مريض سنوياً، من الفئات الأكثر حرماناً في المنطقة، الحصول على خدمات صحية شاملة وعالية الجودة وبأسعار مقبولة. وفي 25 تموز 2023، حضر السفير ماغوشي ماسايوكي حفل افتتاح المشروع في مستوصف القرية الطبية في بر الياس، بحضور نائب رئيس (URDA) عبد الرحمن أحمد درويش والمديرة التنفيذية للجمعية جيهان قيسي".

استهل الاحتفال بالنشيدين الياباني واللبناني، تبعهما كلمات تهنئة من السفير ماغوشي وقيسي ومن ثم جولة في المستوصف. وفي كلمته، أضاء السفير ماغوشي على "أهمية هذه المبادرة التي تعزز الوصول الى خدمات صحية عالية الجودة وذات أسعار مدروسة، للفئات الأكثر حرماناً في المنطقة، بغية الاستجابة للحاجة المتزايدة الى خدمات الرعاية الصحية". ولفت الى أن اليابان "ستواصل إعطاء الأولوية للقطاع الصحي اللبناني، بشكل يحرص على توزيع الخدمات الطبية بطريقة عادلة على جميع الأراضي اللبنانية".

وذكرت قيسي ان "هذا المشروع لعب دوراً أساسياً في جعل الكشف المبكر والتشخيص الدقيق للأمراض بين الفئات الأكثر حرماناً ممكناً". وأثنت على "الشراكة مع اليابان التي تهدف الى خلق مستقبل أكثر إشراقاً وصحةً، حيث ان العناية الصحية هي حق مكتسب للجميع بدون تمييز".

 

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