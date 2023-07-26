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مطلق نار خلال اشكال في محلة صبرا أوقع 6 جرحى...في قبضة استقصاء بيروت

26
JULY
2023
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بيان صادر عن قوى الأمن...
اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ ٤-٦-٢٠٢٣ تداول أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يُظهِر حصول إشكال وتضارب في محلة صبرا، ما لبث أن تطوّر إلى إطلاق نار من قبل أحد الأشخاص أسفر عن سقوط ستة جرحى من بينهم طفل.

وفي إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم ولا سيما السلاح المتفلِّت ومطلقي النار، كُلِّفَت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت بالقيام بالإجراءات الاستعلامية والميدانية لتحديد المتورّط بعملية إطلاق النار.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت المفرزة المذكورة من تحديد هويته وهو ا. ج. (من مواليد عام ۱۹۸۷، مكتوم القيد).

وبتاريخ ۱۸-۷-۲۰۲۳ وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته دورية من المفرزة في محلة الرملة البيضاء. وبتفتيشه، تم ضبط مسدّس نوع "هريستال" عيار /9/ملم لون أسود مموّن بـ/14/ مقذوفًا، وممشط آخر مموّن بـ/13/ طلقة عيار /9/ ملم، كما عُثِرَ بحوزته على كمية من مادة حشيشة الكيف، وورق لفّ، وحبّتَيْن ترامال داخل مظروف.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على إطلاق النار.

وأودع مع المضبوطات الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء.

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