"بعد سلسلة من الوعود التي لم تنفذ"... خطوة أولى من مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان

A + A -

ناقش مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان، في اجتماع طارئ، ما آلت اليه أوضاع موظفي تلفزيون لبنان، بعد سلسلة من الوعود التي لم تنفذ حتى اليوم، لجهة تصحيح الاجور وتطبيق القرارات والمراسيم ذات الصلة، أو لجهة تسديد المستحقات والمساعدات الاجتماعية المتوجبة عن الفترة السابقة.

وأشار إلى أنه "أمام هذا الواقع و بما أن الاموال المتوافرة في المصرف، التي يقال إنها مرصودة للمصاريف التشغيلية، نؤكد ان العنصر البشري هو المشغل الاساسي وهو أولى بهذه الاموال بعد ان استنفدت كل المهل المعطاة، ولم يعد الموظف قادراً على تأمين أدنى متطلبات الحياة اليومية"، داعياً "جميع الزملاء الى الحضور الى الشركة بحسب جدول العمل الاسبوعي، كخطوة أولى، والتوقف عن العمل، ولتعمل الماكينات التشغيلية وحدها، على أن يتم تحديد الخطوات التصعيدية الاخرى وصولا الى الاضراب العام".

وحذر مجلس النقابة من "الضغط بأي وسيلة كانت على الموظف لثنيه عن قراره هذا، وهو المحصن بنصوص قانونية تحميه".