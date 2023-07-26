تطويق حريق مزرعة بني صعب في قرية بيت كساب

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تابع رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف تطورات الحريق في مزرعة بني صعب في قضاء بشري امتدادا باتجاه قرية بيت كساب في قضاء البترون، واجرى اتصالات مع قيادة وحدات الجيش اللبناني والدفاع المدني والشرطة البلدية وسائر الهيئات المحلية المتطوعة لحصر الحريق واخماده.

واشار الى" انحسار حدة النيران، التي هددت مساحات واسعة حرجية واخرى ماهولة" ،متوقعا "اخمادها كليا".

وشكر مخلوف جهود مختلف الجهات المهتمة بالموضوع، داعيا "المواطنين الى التزام تعليمات الاجهزة المعنية المتعلقة بكيفية الحد من الحرائق المتزايدة نتيجة موجة الحر القائمة".