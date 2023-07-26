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ابي رميا اجتمع وآلان عون مع وزير المال: بدءا من الاسبوع المقبل اعادة فتح الدوائر العقارية في جبل لبنان على مرحلتين

26
JULY
2023
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تابع النائب سيمون ابي رميا والنائب آلان عون ملف الشؤون العقارية في جبل لبنان في لقاء جمعهما بوزير المال يوسف خليل ومدير عام المالية و الشؤون العقارية جورج معراوي.

واكد ابي رميا بعد اللقاء ان الأجواء ايجابية نحو حلحلة مشكلة إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان لا سيما على ضوء اللقاء الذي عقد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووفد من المسؤولين عن الدوائر المعنية بحضور وزير المال.
وكشف ابي رميا عن فتح هذه الدوائر على مرحلتين بدءًا من الأسبوع المقبل: في المرحلة الأولى يتم إنجاز الملفات المتراكمة والطلبات المقدمة قبل الإغلاق والتي تخطى عددها ال٦٠ الفا على ان يتم في المرحلة الثانية استقبال الطلبات الجديدة.
وجدد ابي رميا اصراره على ضرورة الاسراع في حل هذا الملف لما له من تداعيات تعطيل شؤون المواطنين موضحًا ان عدد الموقوفين في هذه الدوائر بلغ ٦٩ متخطيًا نصف عدد الموظفين ما ادى الى تفاقم المشكلة.

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