هؤلاء الوزراء لن يحضروا جلسة الغد!

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كشف وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار في حديث للـ LBCI أنه لن يشارك في أي جلسة حكومية تخصص للتمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد.

وفي سياق آخر قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري: "الوزير جوني القرم وانا لن نحضر أي جلسة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أو للتمديد لرياض سلامة."

وأضاف زياد المكاري للـOTV ردًّا على سؤال عن التنسيق مع حزب الله في هذه الخطوة: "لا داع للتنسيق لأن موقفنا واضح من الأساس من الموضوع وكذلك موقف حزب الله."

وفي حديث آخر قال وزير المهجرين عصام شرف الدين للـOTV: "تأمين النصاب لجلسة مجلس الوزراء غدًا سيكون متعذرًا ولن أحضر احترامًا وتضامنًا مع الفريق المسيحي."

وأضاف: "نحن مؤتمنون أمام الرأي العام بضرورة التعرف إلى الشخص المرشح لاستلام مركز حاكم مصرف لبنان والاطلاع على مواصفاته وبرنامجه ورؤيته للخطة الانقاذية."