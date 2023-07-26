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حاول اغتصاب طفلة عمرها 13 سنة!

26
JULY
2023
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ألقت أمن الدولة القبض على متحرّش حاول اغتصاب فتاةٍ لا يتعدّى عمرها 13 سنة في أحد الأندية الرياضيّة في ساحل المتن. بعد التحقيق معه، أودِع الجهات القضائيّة المختصّة لاستكمال التحقيق.

في التفاصيل، إن فتاةً لا يتعدّى عمرها 13 سنة كانت تقوم ببعض التمارين الرياضيّة في أحد الأندية في ساحل المتن، حين اقترب منها (أ. ع.)، الذي يبلغ من العمر حوالي 22 سنة، وراح يداعبها بحجّة تعليمها أساليب تدريبيّة جديدة، وتماهت معه الطفلة ولم تتنبّه إلى ما يحاول استدراجها إليه، إلا حين أخذها من يدها وأدخلها إلى غرفةٍ جانبيّةٍ في النادي، وحاول اغتصابها. ركض زبائن النادي على صريخ الطفلة، وأنقذوها من بين يديه، فأخذ (أ. ع.) حقيبةً كانت معه وهرب.

رصدته أمن الدولة، وتحديداً شعبة الخدمة والمعلومات، وتمّ سحب التسجيلات من كاميرات المراقبة في النادي وخارجه، كما تمّ تفريغ الكاميرات في الشوارع الخارجيّة، وبعد متابعة إلكترونيّة لخط هاتفه، استطاعوا التعرّف على مكان سكنه بالتنسيق مع مديريّة جبل لبنان، وعند الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، دهمت عناصر من أمن الدولة منزله وألقت القبض عليه، واقتادته مخفوراً.

أثناء التحقيق، اعترف بفعلته، وتمّت مواجهته بالفتاة القاصرالتي كانت برفقة وليّ أمرها، فتعرّفت عليه، وبالتالي تمّ تسليمه إلى الجهات القضائيّة المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ يحقّه.

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