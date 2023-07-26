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"الكتل الحارّة" تبلغ ذروتها اليوم وغداً.. والحذر واجب!

26
JULY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل ودون تعديل على الساحل. وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بحيث تبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة احيانا مما يزيد من حدة الشعور بالحر وتستمر حتى يوم السبت حيث يخف تأثيرها نسبيا.

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية.

من جهة أخرى، تنفي مصلحة الارصاد الجوية المعلومات المتداولة عن ان درجة الحرارة ستبلغ 45 درجة في الأول من آب وتهيب بوسائل الاعلام اخذ المعلومات الرصدية والتوقعات الجوية من مصادرها الصحيحة والرسمية

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية في بيروت. معدل درجات الحرارة لشهر تموز بين 18 و34 درجة مئوية في زحلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وانخفاض نسبة الرطوبة.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل ودون تعديل على الساحل.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل ودون تعديل على الجبال.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال ودون تعديل في الداخل وعلى الساحل، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

- الحرارة على الساحل من 27 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 21 إلى 32 درجة، في الداخل من 21 إلى 37 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5،44

- ساعة غروب الشمس: 19،44

 

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