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توقيف 4 أشخاص من عصابة سرقة خزنة من شركة في الشويفات

26
JULY
2023
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 07-07-2023 وفي محلة الشويفات، أقدم مجهولون على الدخول إلى شركة معدّة لبيع أدوات للتنظيف والتعقيم، وسرقوا من داخلها خزنة حديدية تحتوي على مبلغ /37،000/ دولار أميركي، /200/ مليون ليرة لبنانية، وسندات أمانة، وبندقية حربية، وجهاز التسجيل (DVR) العائد لكاميرات الشركة، وفرّوا إلى جهة مجهولة.

على أثر ذلك، كُلِّفَت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي بالقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ السارقين حضروا على متن سيارة رباعية الدفع نوع "x5 ‏BMW” لون فضي، وترجّل منها سارقان فيما غادرت السيارة إلى جهة مجهولة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوية أفراد عصابة السرقة، ومن بينهم:

ع. ش. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)
م. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)
ج. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۸، سوري)
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)


الأول من أصحاب السوابق وبحقه /12/ مذكرة عدلية بجرائم إطلاق نار، احتيال واستيلاء.

بتاريخي 11 و18-07-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة الثلاثة الأوائل على متن السيارة المستخدمة في عملية السرقة في محلة خلدة، وأوقف الرابع في محلة الضاحية-حيّ الجاموس.


بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة اشتراكهم مع شخص خامس بعملية سرقة الخزنة من داخل الشركة.


أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الخامس.

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