حرب عقيص- أسطفان..

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«حرب» خفيّة يخوضها نائبا تكتل الجمهورية القوية في زحلة جورج عقيص وإلياس أسطفان اللذان يتسابقان على إثبات الوجود في مدينة زحلة. في الأيام الأخيرة، انشغلت المدينة بتنافس بيئي بين نائبَيها. فبعدما تكفل عقيص والمرشح لرئاسة البلدية هيكل العتل بتأمين كلفة ريّ الحدائق والأشجار في زحلة طوال فصل الصيف لعدم قدرة البلدية على القيام بهذه الأعباء، أطلق أسطفان مبادرة لتنظيف جزء من نهر البردوني. ويقول مقرّبون من النائبين إن التنافس بينهما يشمل التدخل لدى وسائل الإعلام التي تغطي أخبار نشاطاتهما المشتركة حول أولوية الإشارة إلى اسم كل منهما، علماً بأن عقيص يعدّ الممثل الفعلي لرئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع في المدينة.