أسرار الصحف ليوم الأربعاء 26 تموز 2023

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الأخبار: علم وخبر

حرب عقيص - أسطفان

«حرب» خفيّة يخوضها نائبا تكتل الجمهورية القوية في زحلة جورج عقيص وإلياس أسطفان اللذان يتسابقان على إثبات الوجود في مدينة زحلة. في الأيام الأخيرة، انشغلت المدينة بتنافس بيئي بين نائبَيها. فبعدما تكفل عقيص والمرشح لرئاسة البلدية هيكل العتل بتأمين كلفة ريّ الحدائق والأشجار في زحلة طوال فصل الصيف لعدم قدرة البلدية على القيام بهذه الأعباء، أطلق أسطفان مبادرة لتنظيف جزء من نهر البردوني. ويقول مقرّبون من النائبين إن التنافس بينهما يشمل التدخل لدى وسائل الإعلام التي تغطي أخبار نشاطاتهما المشتركة حول أولوية الإشارة إلى اسم كل منهما، علماً بأن عقيص يعدّ الممثل الفعلي لرئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع في المدينة.



الحريري والسنيورة يتنافسان على قضاة الشرع

مع الإعلان عن مباراة لإدخال ستة قضاة إلى ملاك القضاة الشرعيين السُنّة (3 في بيروت، 1 في الشمال، 1 في صيدا، و1 في البقاع)، فُتح الباب أمام منازلةٍ جديدة بين الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة اللذين يسعى كل منهما إلى أنّ يكون القضاة الشرعيون في بيروت وصيدا من حصته، فيما يتردّد أنّ أحد القضاة سيكون محسوباً على مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان ومقرّباً من رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمّد عسّاف. أمّا الرئيس نجيب ميقاتي فحسم أمره بعدما وعد شيخ القراء في طرابلس الشيخ بلال بارودي بأن يخلف الشيخ خلدون عريمط الذي أُحيل على التقاعد.



مقاطعة قواتية للمعلوف



رغم حرص النائب السابق سيزار المعلوف، في مجالسه، على التأكيد على استمرار العلاقة و«التواصل الاجتماعي» مع حزب القوات اللبنانية في زحلة، كان لافتاً الغياب التام لأيّ نائب أو قيادي قواتي عن حفلة خطوبة ابنته أخيراً، والتي حضرها أكثر من 500 شخص، تقدّمهم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب ونائبا تكتل لبنان القوي: سليم عون وشربل مارون والنائب ميشال الضاهر ورئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف ومسؤولون كتائبيون والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري.



البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر أمني إنه إذا صح ما ذكره إعلام الاحتلال عن وصف لتنقل مقاتلي للمقاومة قرب مستوطنة في الجليل فإن تلك رسالة تشبه رسالة الطائرات المسيّرة فوق حقل كاريش تتصل بالانسحاب من الجزء الشمالي من بلدة الغجر قبل أن تضع المقاومة خطتها لتحريرها بالقوة موضع التنفيذ، مضيفاً ربما تكون هذه الرسالة ما قبل الأخيرة ويليها فعل عسكري مباشر.

خفايا

قال مصدر حقوقي إن المعترضين على بقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انطلاقاً من إدراكهم لخطورة استمرار سياساته المالية وتصرّفه بالأموال الواقعة تحت سيطرته دون احترام الأصول وفي خدمة تمويل سياسي وإعلامي يفترض أن يكونوا أقرب لقبول تعيين بديل أصيل من تسلّم نوابه بصورة بات معلوماً أنها تؤمن استمراريته في الظل.



اللواء: أسرار

همس

تحاول دولة شرقية كبرى، تسجيل حضور دبلوماسي في الملف الرئاسي، وهي تنسق مع دول ما يسمى بـ«محور الممانعة»..



غمز

ما يزال تيار بارز يراهن على التزام حزب حليف بعدم السير بخيار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان..

لغز

ذعر في أوساط مواطنين لديهم ملاءة مالية، من الإقبال على عمليات «صيرفة» في المرحلة الانتقالية..

نداء الوطن: خفايا

يؤكد أحد النواب المعارضين الذي اضطلع بدور حواري، أن حدة البيانات والبيانات المضادة مع تيار خصم خفّت بعد الجلسة الرئاسية الاخيرة فيما يتركز الهجوم على حزب فاعل في السلطة.

يوجّه رئيس حزب معارض انتقادات إلى دولة ذات سلطة معنوية على اعتبار انها مقصرة تجاه المؤسسات المحتاجة للمساعدة.

أفاد ممثل منظمة دولية معنية بالأمن الغذائي بأن أحد الوزراء قد طلب استبدال احد المشاريع بموازنة نقدية ليتصرف بها وفقاً لتقديره.