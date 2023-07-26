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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 تموز 2023

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 الأخبار: حداد في إسرائيل: تثبيت دولة الفاشيين

4 مرشحين لخلافة سلامة في جلسة غير مضمـونة
أوروبا أقفلت باب التمديد... وميقاتي يطلب من نواب الحاكم تأخير الاستقالة

 

 

 

النهار: تعيين الحاكم مناورة متقدمة لتكليف "النواب": لودريان يقترح "حوار المواصفات" في أيلول

 

 

 


الجمهورية: لودريان يسعى لحل توافقي
كوة في جدار الملف الرئاسي فتحت

 

 

 


البناء: لودريان يعود للاستكشاف… وتجزئة الحوار… وتوسيع المبادرة نحو التنافس بين سلتين رئاسيتين / الاحتلال يشير إلى رسائل حدودية للمقاومة نحو المستوطنات تشبه رسالة المسيرات إلى كاريش / بري وميقاتي لتعيين حاكم جديد… التيار يرفض وحزب الله يتحفظ… فهل يعود التمديد بسقوط التعيين؟ /

 

 

 

اللواء: مجلس الوزراء غداً: لا نصاب ولا تعيين لحاكم جديد
لودريان مجدداً في مهمة استماع.. ولم يخرج عن بيان الخماسية

 

 

 

الديار: برّي أطلق قنبلة مالية بإعلان تعيين حاكم جديد لـ«المركزي» خلال جلسة الحكومة غداً
مخاوف من تبعات الخطوة... خلافات طائفية على الصلاحيات وترقب لكلام سلامة الليلة
لودريان يخطو مجدّداً بين الالغام الرئاسية الداخلية... ويطرح الخيار الثالث كحل توافقي

 

 



نداء الوطن: بري يُخرج "أرنبَين": الضغط لتعيين حاكم و"كوّة" في الاستحقاق
لودريان يطرح حواراً في أيلول حول مواصفات الرئيس المقبل

 

 

 


l'orient le jour: Paris et Doha s’activent... Bassil et le Hezbollah unis dans le malheur

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