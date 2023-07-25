مقدمة نشرة الOTV

في الايام الخمسة الاخيرة من ولاية رياض سلامة، لا يزال الجزءُ الاكبرُ من الطبقة السياسية يجد متّسعاً من الوقت للمناورات على اختلافها.

فاذا لم تكن مناورة، ماذا تعني اليوم بالذات، الدعوةُ المتجددةُ التي اطلقها نبيه بري الى نجيب ميقاتي بوجوب عقد جلسةٍ حكوميةٍ لتعيين حاكمٍ جديدٍ لمصرف لبنان، وهو العارف برفض غالبية الاطراف لذلك، وفي طليعتها حزب الله؟ حتى ان بري ذهب أبعد من ذلك، وصرّح لقناة الحرة معلناً عن جلسة لحكومة تصريف الأعمال الخميس المقبل لتعيين حاكمٍ جديدٍ لمصرف لبنان. فيما استعجل ميقاتي تنفيذ دعوةِ بري ووزّع عبر الأمانة العامة جدول أعمالِ جلسةِ حكومتِه الخميس ببند وحيد، وهو البحث في مستجدات الوضعَين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولايةِ حاكم مصرف لبنان.

واذا لم يكن مناورة، ماذا يعني اليوم بالذات ايضا، ارجاءُ الاستماع الى الاخوين سلامة وماريان الحويك، بسبب انقطاع الكهرباء في قصر العدل؟

واذا لم تُصنَّف مناورة، ماذا يمكن اعتبار غالبية المواقف التي سيكرِّرها سياسيو لبنان على مسمع جان ايف لودريان للمرة الثانية، وهم يعلمون انها لن توصل الى مكان؟ مع تفصيلٍ أساسي أن رئيسَ مجلس النواب المتمسّك بمرشّحه سليمان فرنجية حتى اليوم، قال بعد لقائه لودريان إن كوّة في جدار الملفِّ الرئاسي قد فُتحت.

مع كل لحظة تمضي بلا حل، يرتفع منسوبُ القلق من الآتي الاعظم. اما السياسيون في اكثرهم، فيرقصون على سطح التايتانيك التي تغرق، غيرَ آبهين بمصير الناس، ومراهنين على حلٍّ خارجيٍّ لن يأتيَ في اللحظة الاخيرة على جري العادة لانتشالهم من لُجَّة الموت.