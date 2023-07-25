"وزراء الزور سيحضرون!"...عقل يتحدث عن بديلٍ يؤمن مصلحة المنظومة

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غرد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على "تويتر":

نبيه بري يدعو، نجيب ميقاتي يُلبي، يوسف خليل يقترح، وزراء الزور سيحضرون! لا دستور ولا فصل سلطات والناس "يحزنون"! الهدف إستمرار تغطية المجرم رياض سلامة، المتواصلة منذ ٣٠سنة، ببديلٍ يؤمن مصلحة المنظومة والأموال المنهوبة بتغطية الإعلام المُرتشي! ليعرف الجميع ماذا نواجه منذ سنوات، نحن فضحنا هذه المنظومة ولاحقنا أمين صندوقها وأطلق الرئيس ميشال عون التدقيق الجنائي وتم إصدار مذكرات التوقيف الدولية... لم نسكت، وعملنا مستمر، رغم الصعوبات، لإعادة بناء الدولة التي دمرتها الميليشيات. لأننا نحب لبنان.