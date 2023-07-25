"مسرحية رياض سلامة ونوّابه"... السيد: تحاولون رمْيَ الكُرة في ملعب الناس

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غرّد النائب جميل السيد على حسابه عبر تويتر :

مسرحية رياض سلامة ونوّابه في مجلس النواب والحكومة! مَن مِنَ اللبنانيين ومن الدولة خصوصاً لم يكن يعلم بأنّ ولاية رياض سلامة كحاكم لمصرف لبنان تنتهي في ٣١ تموز ٢٠٢٣؟".



وأضاف، "مَنْ مَنَ اللبنانيين سمع مرة إحتجاجاً على قرارات رياض سلامة من اي من نوّابه او من مدير عام وزارة المالية او الاقتصاد أو مفوّض الحكومة؟! ومع ذلك تراهم اليوم يتصرّفون في نهاية ولاية سلامة وكأنهم فوجئوا بالأمر او كأنه توُفِّيَ بسكتة قلبية!!".



وتابع السيد، "انتم، زعماء وحكومات، عيّنتم وحميتم رياض سلامة ونوابه ومجلسه المركزي ومفوض الحكومة فيه، وأنتم قلتم على الدوام ممنوع المسّ بسلامة وأنه خطٌّ أحمر، ورغم كل مواقفنا المعترضة منذ سنوات على سياسة مصرف لبنان فقد استمرّيتم على النهج ذاته، اليوم تحاولون رمْيَ الكُرة في ملعب الناس لتخويفهم، وترمونها الى لجنة في مجلس النواب للتمسيح بها من دون ان تكون لديها اي صلاحية أو مسؤولية بهذا الوضع".



وختم، إنْ "لم يغرق مركب هذه الدولة بكل من فيها، فلا قيامة للبنان ولا مستقبل للبنانيين مع إستمرار سياسة الترقيع والحصص والنهب".