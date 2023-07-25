وفد من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية زار الراعي: لضرورة وحدة الصف الوطني والماروني لمواجهة الاستحقاقات

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زار وفد من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة السفير خليل كرم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في مقر البطريركية الصيفي بالديمان.

وخلال اللقاء الذي تناول شؤونا وطنية عامة، والازمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد، القى كرم كلمة ركز فيها على ضرورة وحدة الصف الوطني والماروني لمواجهة الاستحقاقات وفي مقدمها انتخاب رئيس جديد للجمهورية ودور اللبنانيين في لبننة هذا الاستحقاق والمجيء بالشخص المؤهل لقيادة الوطن وخلاصه. وأعلن تأييد الرابطة المارونية لمواقف الراعي وتوجهاته الوطنية.



بدوره، اثنى البطريرك الراعي على الدور الوطني الذي تضطلع به الرابطة المارونية في هذه الاحوال العصيبة، وما تقوم به من أجل التجذر في الارض. ولم يخف غضبه الشديد من الاستمرار في هدر الفرص، وعدم انجاز استحقاق الرئاسة الاولى وفق ما يقتضى الدستور اللبناني محملا جميع الفرقاء مسؤولية التعثر، معتبرا أن انتخاب الرئيس هو المؤشر لانتظام كل السلطات وعمل مؤسسات الدولة، وهو المفتاح والمدخل الى الحل الذي طال انتظاره.