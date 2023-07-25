شيخ العقل دان حرق نسخة من القرآن وسياسات التحريض المذهبي: الفوضى ستطال الجميع

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دان شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى حرق نسخة من القرآن الكريم مجددا في العاصمة السويدية، وأكد أن “الأمر مستنكر ولا يجوز السكوت عنه قانونا وشرعا وقضاء”، رافضا “إدراجه ضمن ما يسمى بحرية التعبير حيث تسقط جميع مسمّياتها أمام ما حصل، وهو عمل يرقى إلى مستوى جرائم الكراهية ويعد انتهاكا للكرامات والمقدسات”.

ودعا ابي المنى في حديث الى وكالة “تسنيم الدولية”، جميع الدول الإسلامية والعربية الى “التصدي للانتهاكات والاستفزازات من خلال وحدة الكلمة والصف والموقف، ورفض الاستمرار بمثل هذه العدوانية التي تسيء للأديان والمعتقدات وتسهم في ضرب القيم الروحية والإنسانية وما تمثله الكتب السماوية من ثوابت إيمانية ومرتكزات أخلاقية واجتماعية يجب عدم المساس بها وفي جرم التعدّي عليها تحت أي ظرف، ولا ننسى أنها طالت أيضا عدداً من الكنائس واستهدفت مصلّين ومؤمنين”.

ورأى ان “سياسة التحريض التي تسمح بها بعض الدول، انما تؤدي الى نشر الفوضى في العالم وستطال الجميع ولن تكون أي دولة بمنأى عن نتائجها السلبية”، داعيا الى “رفع الصوت في المساجد والكنائس والحسينيات والساحات رفضا لما يجري، والى غرس ثقافة المحبة والسلام والتلاقي عوضا من التفرقة المذهبية بكافة أشكالها وأساليبها”.

لقاءات

من ناحية ثانية، استقبل شيخ العقل في دار الطائفة في بيروت اليوم، رئيسة “المنظمة الدولية للسلم والأمان والإنسانية IOPSH ” المحامية انديرا الزهيري والدكتور رمزي هلال والأستاذة شادية أبو زكي، الذين عرضوا عليه موضوع “التوّحد” والدعم في هذا المجال.

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وكان أبي المنى استقبل في دارته في شانيه، رئيس بلدية الشويفات زياد حيدر والشيخ نديم حيدر اللذين أطلعاه على بعض المسائل في المدينة.

كذلك استقبل وفدا من بلدة حمانا تقدمه المحامي المقدم كامل مزهر والاستاذ رمزي ابو خالد، لدعوته الى زيارة البلدة وإحياء لقاء عام فيها. والتقى أيضا المغترب في كندا سمير جابر يرافقه المحامي وليد المغربي.

جولة

وكان شيخ العقل زار قبيل اللقاء العام الذي أقيم في مقام النبي أيوب في نيحا، كلاً من الاستاذين غسان وسجيع فرحات والشيخين سهيل وفايز فرحات وكذلك السيد فوزي غيث.

كما زار بلدة الباروك معزيا بالشيخة ام حسين رأفت معروف البستاني وبلدة مرستي للتعزية بأبو نهاد كميل يوسف عبد القادر، والشيخة ام رضوان سهيلة سلمان بشنق والشيخة أموال يوسف الحلواني.

اتصال

وأجرى أبي المنى اتصالا بوزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري للتعزية بوفاة والدته، وأوفد لهذا الخصوص عضو المجلس المذهبي النقابي أكرم عربي لتقديم التعزية باسمه في وسط بيروت.