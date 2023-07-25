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اللواء السيد: مسرحية رياض سلامه ونوّابه..

25
JULY
2023
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غرد النائب اللواء جميل السيد قائلاً :" مسرحية رياض سلامه ونوّابه في مجلس النواب والحكومة! مَن مِنَ اللبنانيين ومن الدولة خصوصاً لم يكن يعلم بأنّ ولاية رياض سلامة كحاكم لمصرف لبنان تنتهي في ٣١ تموز ٢٠٢٣؟؟

مَنْ مَنَ اللبنانيين سمع مرة إحتجاجاً على قرارات رياض سلامة من اي من نوّابه او من مدير عام وزارة المالية او الاقتصاد أو مفوّض الحكومة؟! ومع ذلك تراهم اليوم يتصرّفون في نهاية ولاية سلامة وكأنهم فوجئوا بالأمر او كأنه توُفِّيَ بسكتة قلبية!!

بالخلاصة، انتم، زعماء وحكومات، عيّنتم وحميتم رياض سلامة ونوابه ومجلسه المركزي ومفوض الحكومة فيه، وأنتم قلتم على الدوام ممنوع المسّ بسلامة وأنه خطٌّ أحمر، ورغم كل مواقفنا المعترضة منذ سنوات على سياسة مصرف لبنان فقد استمرّيتم على النهج ذاته، اليوم تحاولون رمْيَ الكُرة في ملعب الناس لتخويفهم، وترمونها الى لجنة في مجلس النواب للتمسيح بها من دون ان تكون لديها اي صلاحية أو مسؤولية بهذا الوضع… إنْ لم يغرق مركب هذه الدولة بكل من فيها، فلا قيامة للبنان ولا مستقبل للبنانيين مع إستمرار سياسة الترقيع والحصص والنهب…"

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