living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حرفوش على طاولة برلمان أوروبي جديد.. ثقة دولية بصاحب مشروع إصلاحي

25
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مرة جديدة، يحضر صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش على الطاولة الأوروبية عبر البرلمان البرتغالي الذي وجه رسالة إلى الحكومة البرتغالية والرأي العام، تحدث فيها عن لبنان وما يعانيه منذ سنوات.

خطوة البرلمان البرتغالي عبر النائبين بيدرو روكي وأنطونيو غوميز أتت بعد أن تطرق البرلمان الفرنسي والايطالي والألماني لقضية عمر حرفوش الذي يواجه مخططاً سياسياً - قضائياً لاعتقاله ومنعه من مواصلة نشاطه في مكافحة الفساد.

وبالعودة إلى رسالة النائبين البرتغاليين، يبدو واضحاً أنه لا يمر أسبوع دون أن تصدر تقارير من برلمانات اوروبية مختلفة تنصف حرفوش وتدعم قضيته ومساعيه في ملاحقة المنظومة السياسية وناهبي الأموال العامة.

وبات واضحاً أن حرفوش أصبح اللبناني الوحيد الذي يتم التداول باسمه في المحافل الدولية كصاحب مشروع ديموقراطي واصلاحي، وقد يكون الوحيد الذي تستمع له لجان العلاقات الخارجية كالكونغرس الاميركي والايطالي وقريباً الفرنسي في شهر أيلول، وهو ما يدل على ثقة هذه الجهات بحرفوش، خصوصاً انه يؤدي إلى تغير في العلاقات الخارجية للدول التي يزورها حرفوش بعد الاستماع اليه ولمشروعه ويتم حتى تغيير سفراء هذه الدول في لبنان، كما حصل مع سفير الولايات المتحدة الأميركية والسفيرة الفرنسية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   