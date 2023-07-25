حرفوش على طاولة برلمان أوروبي جديد.. ثقة دولية بصاحب مشروع إصلاحي

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مرة جديدة، يحضر صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش على الطاولة الأوروبية عبر البرلمان البرتغالي الذي وجه رسالة إلى الحكومة البرتغالية والرأي العام، تحدث فيها عن لبنان وما يعانيه منذ سنوات.

خطوة البرلمان البرتغالي عبر النائبين بيدرو روكي وأنطونيو غوميز أتت بعد أن تطرق البرلمان الفرنسي والايطالي والألماني لقضية عمر حرفوش الذي يواجه مخططاً سياسياً - قضائياً لاعتقاله ومنعه من مواصلة نشاطه في مكافحة الفساد.

وبالعودة إلى رسالة النائبين البرتغاليين، يبدو واضحاً أنه لا يمر أسبوع دون أن تصدر تقارير من برلمانات اوروبية مختلفة تنصف حرفوش وتدعم قضيته ومساعيه في ملاحقة المنظومة السياسية وناهبي الأموال العامة.

وبات واضحاً أن حرفوش أصبح اللبناني الوحيد الذي يتم التداول باسمه في المحافل الدولية كصاحب مشروع ديموقراطي واصلاحي، وقد يكون الوحيد الذي تستمع له لجان العلاقات الخارجية كالكونغرس الاميركي والايطالي وقريباً الفرنسي في شهر أيلول، وهو ما يدل على ثقة هذه الجهات بحرفوش، خصوصاً انه يؤدي إلى تغير في العلاقات الخارجية للدول التي يزورها حرفوش بعد الاستماع اليه ولمشروعه ويتم حتى تغيير سفراء هذه الدول في لبنان، كما حصل مع سفير الولايات المتحدة الأميركية والسفيرة الفرنسية.