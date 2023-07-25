ادكار طرابلسي: التعليم المهني يدخل مدارس لبنان

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تكلم النائب ادكار طرابلسي حول تحديات استمرارية العملية التعليمية وانطلاقتها في التعليم المهني والتقني في المنتدى التربوي الثاني لتجمع المعلمين في لبنان والذي حضره النواب محمد رعد وايهاب حمادة ومدير عام وزارة التربية والمركز التربوي ومختلف اطياف العائلة التربوية في القطاعين الرسمي والخاص وذلك في بلدية الغبيري.

وحكى طرابلسي عن أهمية القانون ٢٥٥ الذي سبق وقدمه وأقره البرلمان وصدر في الجريدة الرسمية وتبناه المركز التربوي في الاطار الوطني الجديد للمنهاج الذي سيفرض مواد مهنية وتقنية في التعليم العام من الصف الاول الابتدائي.

وأوضح النائب طرابلسي ان هذا المسار سيُغيّر وجه التربية في لبنان ويجعل التعليم المهني مقصد الطلاب المتفوقين مما يؤول لدخولهم اسواق العمل وتحصيلهم العيش الكريم والنهوض الاقتصادي المتشود.