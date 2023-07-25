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قامت مديرية حماية المستهلك بجولة رقابية في الأسواق، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وتم تسطير 10 محاضر ضبط بمؤسسات ومطاعم لمخالفة احتساب سعر صرف الدولار على 100 الف ليرة بدل 92 الف، وسيتم احالة المحاضر على القضاء المختص للبت فيها.



وتستكمل المديرية جولاتها في المطاعم والفنادق للتأكد من سلامة الغذاء ومراقبة الاسعار كالمعتاد.



من جهتها أكّدت الوزارة، "استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص، وذلك رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين".