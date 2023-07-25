“توتال ستستأجر مساحة على أرض المرفأ”… إليكم ما كشفه فياض عن البلوك 4

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اعتبر وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أن “هناك مساحة على أرض مرفأ بيروت ستتعاقد شركة توتال مع مالكها لاستئجارها من أجل تقديم الخدمات اللوجيستية للحفارة”.

وأضاف في حديث للـLBCI: “في مكان الحفر في البلوك رقم 4 لم يجدوا كميات تجارية وهذا لا يعني ان هذا البلوك مفروغ منه الأمل ولكن هناك معايير معيّنة ولها ارتباط مباشر بعمق الحفر ومن الممكن العودة اليه”.

واشار فياض الى ان: “التقارير التي وصلته تشير الى ان اعمال الحفر ستستغرق 90 يومًا وقبل نهاية هذه المدة تتكوّن صورة أوليّة لوجود كميات تجاريّة أم لا”.

واعتبر أنه “لا أجد أن ما يحصل في الجنوب يُهدّد الوضع الاستراتيجي الذي وصلنا اليه في لبنان، والترسيم حصل وهناك حاجة لدى الطرف الاخر في التصدير وللأسرة الدولية بقيادة واشنطن أن يكون هناك حلول بديلة للغاز.”

وتابع فياض: “الظرف سمح للبنان ان ينجز هذا الترسيم الذي اسس لاستقرار على الصعيد الامني والتزامات على الصعيد الاقتصاديّ من قبل عدد من البلدان.”

وأوضح فياض أن “خطة الكهرباء تضع الاسس الصحيحة من أجل أن يكون للبنان اكبر عدد ساعات كهرباء بأقل كلفة ويكون هناك استمرارية في التغذية.”

وأردف: “الهدف زيادة التغذية بأقلّ كلفة وقد فكّرت مع الوزير الاردني في شراء الكهرباء من الاردن ودفع ثمنها وهنا لسنا بحاجة الى قرض من البنك الدولي ولكننا بحاجة الى دعم دولي خاصة أميركيّ بسبب العقوبات.”