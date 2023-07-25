كنعان زار الراعي في الديمان: الاحتكام للدستور والقانون وعدم تغييب المحاسبة يسهّل كل شيىء أما الانتقال الى حسابات سياسية وطائفية ضيقة فيصعّبها

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زار النائب ابراهيم كنعان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان. وقال كنعان بعد اللقاء الذي دام قرابة الساعة "الزيارة للديمان تقليدية سنوياً ولكنها تأتي اليوم في ظروف استثنائية اطلعت سيدنا خلالها على رأيي الذي طلبه في عدد من الملفات الوطنية والمالية والذي كان ولا يزال وسيبقى محوره احترام الدستور والقانون وضرورة انهاء الفراغ القاتل قبل ان يهنينا لنحصّن مؤسساتنا والثقة بها".

اضاف "الاحتكام للدستور والقانون يسهّل كل شيىء اما الانتقال الى حسابات سياسية وطائفية ضيقة يصعّبها بدءاً من المحاسبة التي يجب عدم تغييبها لكي يتحقق الاصلاح والانتخابات الرئاسية الذي يجب ان تتم وفق الاصول كما في الملف المالي وحق اللبنانيين بالوصول الى كل الحقائق".