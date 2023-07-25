ما حقيقة وصول الحرارة الى 45 درجة في الأول من آب؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل (للتجاوز معدلاتها بحدود الـ 4 درجات على الاقل كحرارة قصوى) وفي المناطق الساحلية الشمالية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط بحيث تبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس، ويرافقها نسبة رطوبة مرتفعة نتيجة ارتفاع حرارة مياه البحر المتوسط ل 29 درجة و اتجاه الرياح الجنوبية الغربية الحارة و المشبعة بالرطوبة القادمة من شمال افرقيا التي تدفع بالرطوبة نحو المناطق الساحلية ، مما يزيد من حدة الشعور بالحر وتستمر حتى يوم السبت حيث يخف تأثيرها.

تـحـذيـر : نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية.

كذلك تنفي مصلحة الارصاد الجوية المعلومات المتداولة عن ان درجة الحرارة ستبلغ 45 درجة في اول آب و تهيب بوسائل الاعلام اخذ المعلومات الرصدية و التوقعات الجوية من مصادرها الصحيحة و الرسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية في بيروت.

معدل درجات الحرارة لشهر تموز بين 18 و 34 درجة مئوية في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل و شمال البلاد (بحدود ال3 درجات في الداخل كحرارة قصوى) مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل (للتجاوز معدلاتها بحدود ال4 درجات على الاقل كحرارة قصوى) وفي المناطق الساحلية الشمالية.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بخاصة على الساحل، وتراجع محدود بنسبة الرطوبة على الساحل .

الجمعة: قليل الغيوم، مع بداية انخفاض محدود في درجات الحرارة و تراجع في نسبة الرطوبة على الساحل، و لكنها تبقى فوق معدلاتها لشهر تموز.

-الحرارة على الساحل من 27 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 31 درجة، في الداخل من 24 إلى 39 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية الى جنوبية شرقية ليلا، ناشطة خلال الفترة الصباحية، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط اجمالا، يسوء أحيانا خلال الفترات الصباحية والمسائية على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب والرطوبة المرتفعة.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 95%.

-حال البحر: متوسط الى منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي:753 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,44

-ساعة غروب الشمس: 19,44