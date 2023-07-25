living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحزب والتيار: استعادة الثقة أولاً!

25
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غسان سعود -

فور وقف العمليات العسكرية لعدوان تموز، في 14 آب 2006، بادر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى الاجتماع بالعماد ميشال عون، حتى قبل انعقاد مجلس شورى الحزب لتقييم العدوان ونتائجه. ما دار في ذلك اللقاء سيبقى واحداً من أسرار الرجلين، لكنّ مطّلعين، بينهم أعضاء في الشورى، يرددون دائماً أن السيد كان مطمئناً ومزهوّاً بتلك الجلسة مقدار اطمئنانه وزهوه بخروج حزبه منتصراً في تلك الحرب. بعدها، ظهر مصطلح جديد في الحياة السياسية اللبنانية هو «الثقة». كان تفاهم مار مخايل عبارة عن بضعة بنود لم يكبّد جمهورا الطرفين - وحتى قيادتاهما - عناء قراءتها أكثر من مرة أفقية سريعة، فيما أخذت الثقة المعمّدة بالدم تحمي وتبني التفاهم بين قوتين عاطفيتين جداً: إحداهما محكومة بالتقارير الأمنية والمشاورات والواقعية الشديدة، والأخرى محكومة بالأحلام اللبنانية التاريخية والانفعال الدائم؛ إحداهما تحسن إخفاء قلقها الثابت، والأخرى تجاهر بصخب هائل بهذا القلق؛ إحداهما تتعامل مع مرور الوقت باعتباره لمصلحتها، والأخرى تلفّ وتدور في عقدة الوقت الذي يعمل ضدها. ورغم مراكمة كل منهما، على مدى خمسة عشر عاماً، الاستياء من الآخر لأسباب صغيرة وكبيرة، تافهة وجدية، إلا أن حجم الثقة المتراكمة كان أكبر من كل شيء آخر، بما في ذلك ملاحظات الحلفاء الآخرين وغيرتهم والعقوبات وحسابات الربح والخسارة.

رغم الشكوى العونية الدائمة من أن الحزب لا يضع قوته الداخلية والإقليمية في تصرّف «بناء الدولة» وشكوى الحزب الدائمة من أخطاء العونيين في التعيينات والمعارك الصغيرة التي تخسّرهم الحرب (معمل سلعاتا مثلاً) أو تظهرهم بمظهر المسؤول عن الفشل، بقيت تلك الثقة حتى صيف العام الماضي أقوى من كل الملاحظات والمآخذ، ومن الشعور العونيّ العام بالخذلان. فالحزب الخارج من غدر تلو غدر، محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، من الاتفاق الرباعي إلى حرب تموز إلى اتفاق الدوحة، كان يجد في هذه الثقة ما هو أهم من أي شيء آخر. وكذلك الأمر بالنسبة إلى التيار الذي جرّب كل الآخرين في الداخل والخارج ليصل إلى خلاصات جذرية بشأنهم، إذ كان يجد هو الآخر في هذه الثقة حصناً أخيراً. بين ثقة الخارجية الأميركية به وثقة جزب الله، اختار العماد عون ثقة الأخير. وحين خيّرت السفيرة الأميركية رئيس التيار جبران باسيل، بعد ذلك بخمسة عشر عاماً، بين ثقة إدارتها به وثقته بخيارات عمّه التي باتت خياراته الاستراتيجية هو أيضاً، قال لها بوضوح إنه لا يثق بسياسة بلادها في المنطقة والعالم، فيما يثق بالحزب.

عندما سُئل الأمين العام للحزب مراراً وتكراراً في اجتماعات «الشورى» ولقاءات أخرى عن مواقف باسيل ونواياه، ضرب على صدره مردداً: «ثقوا». ولدى سؤال عون وباسيل مراراً وتكراراً آلاف المرات عن مواقف الحزب ونواياه، أجابا بابتسامة واثقة جداً بحليفهما. بنى الاثنان علاقة سياسية على الثقة قبل المصالح وحسابات الربح والخسارة وهموم الطوائف وهواجسها. واستحقاقاً تلو الآخر، بدا في الاستراتيجيا - في السياسة بمفهومها الواسع - أن هذه الثقة في محلها.
قبل نحو عام، اهتزت هذه الثقة تحت وقع الضربات المتتالية المتراكمة. وطوال عام، دخل كثيرون بقدراتهم المعروفة على خط الاستثمار في الثقة المهزوزة. لكن أساس الحوار المتقدم الذي بدأ أخيراً بين قيادتَي الحزب والتيار هو إعادة بناء حجر الزاوية في تفاهمهما: «يثق أو لا يثق أحدنا بالآخر، و... بحرصه على الآخر كما يحرص على نفسه». وإذا كانت الإجابة الأولية محسومة، فإن إعادة تكوين هذه الثقة وإيجاد أرضية مشتركة لها في أكثر من ملف هو المطلوب اليوم. يريد التيار أن يثق بتواضع الحزب مجدداً واحترامه لمنطق الشراكة الذي خاضا معاً معارك ضارية لتكريسه، وبتفهم الحزب لهواجسه المستقبلية وقلقه الدائم الذي يعبّر عنه بالمطالبة باللامركزية الإدارية المالية تارة، والصندوق الائتماني طوراً أو الاثنين معاً. ويريد الحزب، من جهته، أن يثق بتحديد التيار جيداً لخصومه الحقيقيين في الداخل وكيفية مواصلة المعركة السياسية في الداخل والخارج وخلفية مقاربة الاستحقاقات.

ما قاله الرئيس عون، عبر الممارسة سابقاً وتشي ممارسة باسيل بقناعته به أيضاً، أنهم يختارون الثقة المتبادلة مع الحزب إذا خيّروا بينها وبين ثقة هذه الإدارة أو تلك أو السفارة أو الماكينة الإعلامية أو الإعلامي المتحذلق أو الرأي العام الموتور أو بعض أصحاب المصالح. أطلق كل من الحزب والتيار على هذه الثقة المتبادلة وصف التحالف الاستراتيجيّ، وبدا مع الوقت أن تفاهمهما أصغر بكثير من هذا التحالف الذي يملك اليوم فرصة جدية للمضيّ قدماً بدفع مبنيّ على حسابات عقلانية هادئة، بدل الحماسة والانفعال والعاطفة فقط، بحيث يربح الحزب ثقة باسيل وجمهوره لا باسيل فقط، فيما يحتفظ باسيل بثقة السيد ويربح ثقة الرأي العام أيضاً.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   