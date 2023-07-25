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الأنباء الكويتية: سيكون أول لقاء للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، فور وصوله إلى بيروت اليوم، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا معلومات عن باقي برنامج الزيارة الذي لم يعلن رسميا بعد، سوى انه سيغادر غدا الأربعاء بعد ان يبلغ الأطراف اللبنانية رؤية «الخماسي» لحل الأزمة اللبنانية.

وبات من شبه المؤكد أن لودريان سيتجول خلال زيارته ضمن شروط بيان «اللجنة الخماسية» الأخير، وخلاصتها: اذهبوا إلى مجلس النواب وانتخبوا رئيسا بالتقاطع أو حتى بالتدافع، ومن يعطل فستكون الإجراءات العقابية بانتظاره.