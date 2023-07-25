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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 تموز 2023

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الأخبار: إسرائيل... حرب «القبائل»

بيروت حمود
سلامة يوقف منصّة «صيرفة»

 

 


الديار: تخبّط في مُعالجة «فراغ» ما بعد سلامة... «شراء للوقت» يزيد مخاوف الفوضى!
لودريان يعود مُقيّداً دون خطة حواريّة... حراك قطري لإنتاج تسوية خلال أشهر؟

 

 

 

نداء الوطن: قطر تفتتح قناة الإتصال بطهران
لودريان آتٍ حاملاً "كتاب" الدوحة

 

 


البناء: نتنياهو يسقط فرص التسويات ويمضي قدماً بالسيطرة على مؤسسات الحكم بإلغاء الرقابة القضائية الانقسام يهدّد بشل الاقتصاد والجيش في الكيان… والمعارضة تلجأ إلى المحكمة وتلوّح بالتصعيد لودريان اليوم بلا مبادرة… وميقاتي يعد نواب الحاكم بجواب قانوني على الضمانات خلال ثلاثة أيام

 

 


اللواء: «عضّ أصابع» بين ميقاتي ونواب الحاكم حول غطاء تمويل الدولة!
مهمة لودريان: بند وحيد التوافق على رئيس.. وبخاري يكرِّم المفتي غداً

 

 



الجمهورية: لودريان للوساطة والتسهيل في زمن التعطيل
تعزيز العلاقات بين لبنان والإمارات

 

 

 

النهار: تقاذف جمر الحاكمية وتهديد نوابها بالعقوبات

 

 


l'orient le jour: Le Drian de retour à Beyrouth avec une « feuille de route »

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