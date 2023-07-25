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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 25 تموز 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
يعتقد مرجع سياسي لبناني أن الفراغ الرئاسي مرشح للاستمرار لأكثر من سنة حتى يتبلور مخاض المنطقة الجاري ببطء في ظل ارتباط المواقف الأميركية بمعادلة القلق على الكيان ويصبح الخوف من الانفجار الكبير سبباً لتصنيف كل التنازلات المطلوبة لتفادي الانفجار في مرتبة الترسيم البحري مع لبنان، بما في ذلك رئيس يطمئن المقاومة والانسحابات الحدودية في الجنوب.

خفايا
قال دبلوماسي عربي إن الممانعة الأممية والأوروبية والأميركية لعودة النازحين السوريين ورفض نقل المساهمات المالية إليهم بصفتهم عائدين من النزوح ومتابعة أحوالهم بعد العودة بدلاً من الزعم المسبق بأن عودتهم غير آمنة سوف تفرض تحولات إقليمية تحت ضغط الأزمة الناتجة عن النزوح والتمسك الغربي برفض استقبال النازحين ما يعزّز خط الانفتاح على سورية مالياً من خارج العقوبات الغربية.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
يُسجل حضور تمويلي لافت لأثرياء قدامى وجدد، في مناسبات متعددة في مختلف المناطق.


غمز
بدأت وزارات سيادية التعامل بالمثل مع منظمات دولية لا تحترم رغبة لبنان بالحصول على داتا النزوح السوري.

همس

تتشدَّد سفارات دول أوروبية بينها صديقة للبنان في إعطاء فيزا، حتى لأسباب عائلية أو اجتماعية وتمهر الطلبات بالرفض بعد استيفاء الرسوم ؟!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ حسم مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجهة التمديد له أم لا، يتوقّف على إشارة خارجية ينتظرها بعض المعنيين.

 

يقول بعض الأوساط السياسية إنّ نائب الحاكم الأول وسيم منصوري متحمّس لتولّي الحاكمية ولكن بعد تأمين الضمانات والشروط التي تحميه من التصويب السياسي، وذلك خلافاً لرأي مرجعيته السياسية.

 

يؤكّد مصدر رفيع في «تيار المستقبل» في مجالسه الخاصة أنّ كل ما يشاع عن عودة قريبة للرئيس سعد الحريري بوساطة فرنسية، هو من نسج تمنّيات مؤيّديه، لكنّ الحقيقة غير ذلك.

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