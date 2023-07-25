حركة قطرية مرتقبة ستحل مكان الحراك الفرنسي؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

على الخط الرئاسي، لا اوهام كبيرة عشية زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي يصل اليوم الى بيروت، «العجز» الفرنسي عن ايجاد ثغرة في جدار الازمة تحصيل حاصل، باريس بعد اجتماع الدوحة اصبحت مقيدة اكثر، بعدما باتت جزءا من قرار دول المجموعة الخماسية، ما يعني ان الامور باتت معقدة اكثر، وترتبط بشبكة المصالح المتضاربة لهذه الدول، غير المعنية راهنا بوضع ثقلها لانتاج حل يعكس موازين القوى الحقيقة في المنطقة وفي الداخل اللبناني. لهذا من المرجح ان تنتهي جولة لودريان الجديدة دون نتائج جدية، سواء اعتمد المراوغة في التعبير صراحة عن مصير المبادرة الفرنسية، او حاول «شراء الوقت» بانتظار حركة قطرية مرتقبة ستحل عمليا مكان الحراك الفرنسي