بعد تداول أخبار مبالغ فيها بشأن الطقس.. هذا ما أوضحته مصلحة الأرصاد الجوية

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نفت مصلحة الارصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيان، ما يتم تداوله من بيانات مبالغ بها بشكل كبير عن ان درجة الحرارة ستلامس ال٤٥° درجة في اول اسبوع من شهر اب".

وأكد البيان أن "درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتباراً من هذا السبت، لتعود لمعدلاتها الطبيعية. علماً ان في بيروت، من غير المتوقع ان تتجاوز الحرارة ال٣٤ درجة في الايام المقبلة، وهي حتى الان لم تتجاوز ال٣٢° والاحساس بالحر ناتج عن الرطوبة الزائدة نتيجة ارتفاع حرارة مياه البحر المتوسط ل٢٩° في هذا الوقت من السنة، و اتجاه الرياح الجنوبية الغربية الحارة والمشبعة بالرطوبة القادمة من شمال افريقيا التي تدفع بالرطوبة نحو الساحل اللبناني فتزيد الشعور بالحر".