السيد حول ما يجري في مطار بيروت: كل شي فيك تشتريه إلّا الاخلاق

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غرد النائب جميل السيد عبر تويتر بالقول:

جهنّم مطار بيروت الدولي!!

هذا المنظر اليوم في حرارة تفوق ٣٦ درجة داخل المطار، بلا تبريد ولا من يحزنون،

اطفال وشيوخ يكتَوُون بنار الانتظار في هذا الحَرّ ولا من يسأل،

شاطرين فقط أن تتباهوا بعدد القادمين الى لبنان،

وشاطرين تفرضوا رسوم عالمسافرين بالدولار الفريش،

وشاطرين تحكوا بأمجاد الميدل ايست التي تتبع لها شركة خدمات المطار،

هذا من دون الحديث عن فوضى الحقائب وضياعها،

لكن،

هل من احد من كل هؤلاء المسؤولين إهتمّ بتأمين الحدّ الادنى من التبريد لهذا المطار ” الدُوَلي”؟!

هل من احد لاحظ حالات الاختناق التي يتعرض لها المسافرون تحت وطأة الحرارة والانتظار؟!

كل شي فيك تشتريه إلّا الاخلاق…