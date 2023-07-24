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بعد إرتفاع مؤشر خطر الحرائق جراء موجة الحر الشديدة.. عبود يعمم على فوجي الإطفاء والحرس

24
JULY
2023
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اصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود تعميماً الى فوجي الإطفاء والحرس وكل المصالح والدوائر البلدية يتعلق بإرتفاع مؤشر خطر الحرائق جراء موجة الحر الشديدة التي تتأثر فيها العاصمة بيروت.

وجاء في التعميم:

“بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب العالم وتتأثر بها كل المدن اللبنانية وخاصةً مدينة بيروت، وبسبب إرتفاع مؤشر خطر الحرائق خلال الفترة المقبلة ولا سيما في الحدائق العامة لمدينة بيروت وخاصةً في حرج بيروت وميدان سباق الخيل، يطلب من:

– فوج اطفاء مدينة بيروت وضع كامل الفصائل والجهاز البشري والآليات بجهوزية تامة للتدخل الفوري لمكافحة نشوب أي حريق. كما يجب التأكد من توفر المياه في المآخذ المعتمدة لتعبئة الصهاريج ويمكن لهذه الغاية التواصل مع مصلحة الهندسة لتقديم المساعدة اللازمة عند تعطلها.

– مصلحة النظافة العامة وضع كامل أجهزتها باستنفار تام والتنسيق مع متعهد كنس وجمع النفايات الصلبة في مدينة بيروت للمبادرة فوراً لرفع اية نفايات متراكمة من المستوعبات والطرقات وغيره.

– مصلحة الهندسة / دائرة الحدائق: الاستعداد التام بالتنسيق مع متعهدي بلدية بيروت لازالة الاعشاب اليابسة من الحدائق العامة ومن الطرقات والساحات العامة وأينما يتوجب ذلك لتقليل من خطر اندلاع الحرائق.

– مصلحة المؤسسات المصنّفة يطلب الكشف الفوري على أماكن تواجد وتخزين المواد الخطرة والملتهبة القابلة للاشتعال لاسيما في محطات المحروقات والمستودعات والمخازن وأماكن وضع المولدات الكهربائية والخزانات التابعة لها، والتأكد من استيفائها لشروط السلامة العامة خاصةً فيما يتعلق بوسائل ومعدات الوقاية من حوادث الحريق والتدخل الفوري (كـ توفر مطافئ الحريق، وأجهزة الإنذار المبكر…).

– فوج حرس مدينة بيروت تقديم المؤازرة اللازمة ووضع جميع العناصر على أهبة الإستعداد لتلبية أي نداء إستغاثة ، كما ويتوجب تحذير المواطنين ورواد الحدائق العامة بالتصرف بمسؤولية كبيرة تجاه البيئة والسلامة العامة والتبليغ الفوري عن أي احتمال لحدوث حريق”.

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