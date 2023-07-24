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حمدان: إن الإنسان الجائع والجاهل لا يمكن أن يمارس الديمقراطية باتخاذه قرارات حرة

24
JULY
2023
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استضاف قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش لقاء يوليو الفكري، والذي تنظمه مؤسسة الدكتور جمال شيحة وبمشاركة المؤسسة الأفريقية للتطوير وبناء القدرات تحت عنوان «لقاء يوليو الفكري.. قراءة مستقبلية في ثورة يوليو»، وذلك بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو 1952، في متحف الزعيم جمال عبدالناصر، بحضور المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، والدكتور جمال شيحة، والسفير محمد العرابي.


شاركت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون في هذا اللقاء عبر الzoom، وألقى كلمتها أمين الهيئة القيادية في الحركة العميد مصطفى حمدان جاء فيها ما يلي:

نتوجه إلى أهلنا العرب على امتداد جغرافية أمتنا من محيطها الى خليجها العربي وإلى القوى الناصرية بالمباركة والتهنئة بالعيد ال71 ثورة تموز العظيمة، ونحيي رجال القوات المسلحة المصرية الذين صنعوا بقيادة جمال عبدالناصر هذه الثورة التي كانت إلهاماً لكل أحرار العالم والتي دفعت الإنسان العربي ليكون شامخاً قوياً راسخاً على الأرض التي يقف عليها، فارتفعت هامته عالياً وبنت كيان الإنسان العربي الحر، فكانت هي الأساس والأعمدة لمعارك التحرر الكبرى من الاستعمار على امتداد الأمة.


إنها ثورة يوليو أعظم ثورة في تاريخنا الحديث لما أفرزته من تحولات استراتيجية على مستويات عدة مصرية وطنية وعربية ودولية وإقليمية وعالمية.
نتوجه إلى شبابنا في كل الأقطار العربية لنؤكد أن ثورة 23 تموز 1952 تبقى فتية في يومنا هذا لأن الأحداث والأزمات التي نعيشها اليوم تكرس عمق ما يعانيه شبابنا وشاباتنا من قلق وجودي على الحاضر والمستقبل، وهنا تبرز قيمة المواجهة الشاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والمواجهة بالمشروع المتكامل الذي وضع معادلته المركزية جمال عبد الناصر:


"إن الإنسان الجائع والجاهل لا يمكن أن يمارس الديمقراطية باتخاذه قرارات حرة"، وبالتالي تجعل المواطنين في أقطارنا العربية، يمتلكون الارادة الوطنية الخالصة وبناء قوة ذاتية تلبي احتياجات الحاضر وتتواءم مع طموحات المستقبل وتستنهض الهمم لضمان التقدم والازدهار في الأمة.
إن القيمة الأساسية لثورة 23 تموز 1952 بنهجها الناصري وضع مبادئ العدالة الاجتماعية التي هي أساس في مجتمعنا العربي، وأن حرية المواطن تقوم على إعطائه حقوقه الانسانية في العيش الكريم، حيث بنيت المدارس والجامعات والمستشفيات، وبناء الخطط المتقدمة لتطوير الصناعة والزراعة بالصناعات الكبرى الحديثة ومشاريع الإصلاح الزراعي والسد العالي، ولشبابنا كي يعلموا أن مصر المحروسة امتلكت القدرة على إنتاج الطاقة النووية، من خلال إقامة مفاعل إنشاص عام منذ خمسينات القرن الماضي، حيث كان دائماً هدف للتخريب من قبل عصابات اليهود ومديرهم الأميركي، فكان المجتمع المصري ميداناً رحباً لتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة القومية على كل المواطنين بالعدل والقسطاس.
الأهم هو أن يعلم كل المناضلين المقاومين اليوم إن ثورة عبد الناصر عام 1952 انطلقت من فالوجة فلسطين، حيث بدأ عبدالناصر بالتخطيط للثورة انطلاقاً منها وكانت القضية الفلسطينية هي البعد الرابع دائماً في أبعاد ثوابتنا الثلاث "الحرية والاشتراكية والوحدة".


ختاماً، في ظل ما تتعرض له أمتنا اليوم من محيطها إلى خليجها العربي تبرز فيها الثورة القومية العربية الناصرية كمثل ومثال ومنارة خالدة، حيث يبقى من تمسّك بمبادئها وثوابتها ضمن الطليعة المقاومة التي صمدت في وجه التفتيت والتقسيم وإنشاء البؤر المذهبية والطائفية بإدارة استعمارية أميركية-اسرائيلية.


وأصبح من المؤكد أن هذا الصقيع العربي الأسود الذي نفذته عصابات الاخوان المتأسلمين سقط على أبواب عواصم دولة الوحدة الجمهورية العربية المتحدة القاهرة المحروسة ودمشق قلب العروبة النابض.
نحن المرابطون سنبقى إلى يوم الدين على جمر قوميتنا العربية الناصرية، ولنشق طريقنا إلى فلسطين فوق بحر من الدم، وتحت أفق مشتعل بالنار، لتصبح فلسطين حرة عربية.


عاش جمال عبد الناصر عاش، عاشت أمتي العربية.

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