قضيّة تسمّم الأستراليين تابع.. 60 شخصًا أصيبوا بالتسمم والصّحة تتحرّك!

A + A -

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأن رئيسة مصلحة الصحة في البقاع لارا برّاك وفريق الترصد الوبائي برئاسة زينة فرح يتابعان قضية تسمم المغتربين الأستراليين في احد مطاعم البردوني في زحلة.

ويعد المتابعة تبين ان حافلة تقل 100 شخص من المغتربين الأستراليين كانوا قد تناولوا فطورهم في اماكن عدة في جزين، وبعدها تناولوا طعام الغداء في زحلة، ومن ثم تناولوا المثلجات “البوظة” في دير القمر. وبالتالي لا يمكن الجزم بأن التسمم سببه تناول طعام الغداء في البردوني.

واشارت الوكالة الى أن حادثة التسمم وقعت في 19 الجاري، وان 60 شخصا اصيبوا بالتسمم بأعراض خفيفة الى متوسطة (إعياء وتقيؤ واسهال)، وان 3 منهم أدخلوا الى مستشفى لبيب الطبي في صيدا.

هذا وسترسل وزارة الصحة يوم غد فريقا الى مطاعم البردوني، لاخذ عينات والكشف على جودة المنتجات والطعام.