قداس لمناسبة ذكرى الشهداء السريان في البوشرية وافرام: ذكراهم لن تمحى...

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‎‏ترأّس المعتمد البطريركي في كنيسة السريان الأرثوذكس ميخائيل شمعون قداساً على نية في كاتدرائية مار يعقوب السروجي في البوشرية

‎‏‎وشارك في القداس المطران جورج صليبا المستشار البطريركي وكهنة الابرشية ورئيس الرابطة السريانية حبيب افرام وحشد من المؤمنين. وفي كلمته شكر جورج صليبا الحضور مثمناً جهودهم من أجل الوطن والكنيسة.

وأكد افرام أهمية هذه الذكرى "التي لم ولن تمحى من ذاكرة ابناء شعبنا السرياني اينما كانوا".

بعدها صلّى المعتمد البطريركي و الكهنة الصلاة الخاصة بالشهداء، وعلى انغام الكشاف السرياني فوج هنيبعل تم وضع اكليل الزهور خارج الكنيسة امام النصب التذكاري للشهداء السريان.