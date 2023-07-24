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الحرارة في ذروتها.. تنخفض في هذا التاريخ!

24
JULY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية وفي المناطق الساحلية الشمالية والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل.

جاء في النشرة: الحال العامة:

يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حالياً فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط والتي تبلغ ذروتها اعتبارا من يوم الأربعاء ويرافقها نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية مما يزيد من حدة الشعور بالحر. وتستمر حتى يوم السبت حيث يخف تأثيرها. ونحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة بخاصة على الساحل مما يزيد من حدة الشعور بالحر.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و انخفاض محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية وفي المناطق الساحلية الشمالية والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل والمناطق الساحلية الشمالية.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد حدة الشعور بالحر.

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