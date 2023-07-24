وزير سابقٌ في ذمّة الله!

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غيَّب الموت الاثنين، الوزير السابق العميد الركن سامي منقارة عن عمر يناهز 85 عاماً.

سيصلّى على جثمانه ويوارى الثرى في مدافن الرحمة – أبي سمراء، اليوم، عقب صلاة الظهر.

والراحل، عُيِّن وزيراً للسياحة ورفض تسلّمها، ثم عُيِّن وزيراً للتربية، كما انتُخِب رئيساً لبلدية طرابلس.

ونعى رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي الوزير الراحل، قائلاً: “يفقد لبنان وتفقد طرابلس اليوم قامة وطنية وعلمية كبيرة، وأفقد أخاً وصديقاً ومدرسة في الوفاء ونظافة الكفّ، وهو الذي عرفته صديقاً لأبي الرئيس عمر كرامي ثم عملنا سوياً لنكمل مسيرة عمر كرامي في صون وحماية واستمرار عمل المؤسسات في اصعب الظروف”. وأضاف: “عزائي وأصدق مشاعري لآل منقارة الكرام ولأسرة الراحل”.