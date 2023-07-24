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الأمم المتحدة أعلنت عودة 16529 لاجئاً سورياً من دول الجوار ومصر في 2023

24
JULY
2023
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الوطن السورية: أفادت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعودة 16529 لاجئاً سورياً من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سورية في 2023، حسب قناة «المملكة» في الأردن التي ذكرت أن 1941 لاجئاً سورياً غادروا الأردن خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي للعودة إلى بلادهم.

 

على خَطٍّ موازٍ نفى وزير الداخلية في الإدارة التركية علي يرلي كايا الأنباء المتعلقة بترحيل اللاجئين السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة «الكمليك» من تركيا، موضحاً أن الترحيل يكون للمخالفين من الولايات المقيمين فيها إلى ولاية يتم فيها إصدار «الكمليك» وذلك وفق ما ذكر موقع «أثر برس».

 

وعن الأنباء التي تؤكد وجود انتهاكات بحق اللاجئين من الشرطة التركية وسط انتشار مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي توثّق هذه الانتهاكات أكد يرلي كايا حدوث بعض التجاوزات من بعض أفراد الشرطة خلال ملاحقة اللاجئين المخالفين.

 

وفي السياق أصدرت محكمة تابعة للتاج البريطاني في قبرص حكماً بالسجن على مهربين سوريين في أول قضية من نوعها على ما ذكرت مصادر إعلامية معارضة.

 

ونقلت المصادر عن وسائل إعلام يونانية أن الحكم صدر بحق سوريين ينتميان لمجموعة منظمة تحاول تهريب أشخاص من الشرق الأوسط وإفريقيا إلى قبرص عن طريق القواعد العسكرية البريطانية الموجودة في قبرص.

 

وأدين الشخصان أمام محكمة قبرصية لتسهيلهما دخول مهاجرين غير شرعيين قدما من الكونغو بطريقة غير نظامية.

 

وسيقضي السوريان عقوبة 11 و14 شهراً على التوالي، في حين حكم على المهاجرين غير الشرعيين بالسجن ستة أسابيع لكل منهما.

الوطن السورية
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