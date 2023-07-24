مرحلة جديدة من التعاطي مع الملف اللبناني

A + A -

الأنباء الكويتية: يفترض أن يصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء، في جولة جديدة من الاتصالات مع الفرقاء اللبنانيين، ناقلا إليهم التقييم الفرنسي لنتائج اجتماع «الخماسي» للدول المعنية بالملف اللبناني في الدوحة، إلى جانب مستجدات لقاءاته مع مسؤولي تلك الدول.

المصادر المتابعة تحدثت عن مرحلة جديدة من التعاطي مع هذا الملف، مع تراجع «المبادرة الفرنسية» بعد لقاء «الخماسي» الأخير، وان كان موضوع الحوار، الذي هو طرح فرنسي في الأساس، ثمة سعي للعودة إليه برعاية فرنسية مباشرة ومن دون غطاء «الخماسي»،