عناوين الصحف ليوم الأثنين 24 تموز 2023

A + A -

الأخبار: بشرّي - الضنية: حرمان متوازن

اتصالات روسية مع جنبلاط في الملف الرئاسي... والتيار ينعى خيار أزعور | بري: لا تمديد لسلامة ومع استقالة نوّابه



إسرائيل في «الأزمة الأخطر»: نتنياهو وخصومه نحو «كسر عظم»؟





الديار: لودريان في بيروت خالي الوفاض... جمود رئاسي حتى أيلول

«الثنائي» مُتمسّك بفرنجية... وباسيل قد يطرح الوزيرين ناجي البستاني وبارود

تخبّط يسبق انتهاء ولاية سلامة... وخشية من تحليق سعر الصرف

نداء الوطن: لبنان صار مصنّفاً دولياً منصّة للهجرة غير الشرعية

حكومة الجبناء تفتّش عن جريء يطالب الأسد بإعادة النازحين



اللواء: نواب الحاكم في السراي اليوم: الورقة أو الاستقالة غداً

مهمة لودريان خاطفة: توضيحات وتحذيرات.. والتيار قلق من الحوار مع الحزب

البناء: تصويت الكنيست اليوم على التعديلات القضائية يضع كيان الاحتلال أمام خطر الانحلال/ ميقاتي من روما: البرلمان الأوروبي تسبب بخيبة أمل… وقراره انتهاك صارخ للسيادة / تلويح بخيار المرشح الثالث يسبق وصول لودريان… و«الثنائي» لن يفرض أحد علينا رئيساً/



الجمهورية: "الخماسية" أمهلت باريس ثلاثة أشهر

لبنان لا يتحمل عبء النازحين

النهار: الأسبوع الأخير للحاكم: تخبّط "انتقالي" مشبوه!



l'orient le jour: Taymour Joumblatt à « L’OLJ » : Je ne peux pas voter pour Sleiman Frangié