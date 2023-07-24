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أسرار الصحف ليوم الأثنين 24 تموز 2023

24
JULY
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
تؤكد وسائل إعلام كيان الاحتلال أنه إذا تم إقرار التعديلات القضائية اليوم في الكنيست فإن الكيان سيسلك طريق اللاعودة نحو الانفجار الداخلي، وأن هذا الانفجار المقلق للغرب وللأميركيين خصوصاً، وراء مساعٍ حثيثة في الربع الأخير من الساعة لإنتاج تسوية ما خصوصاً مع انتقال الانقسام والتفكك الى المؤسسات العسكرية والأمنية.


خفايا

قالت مصادر مالية إن الحملة المنظمة للتهويل بارتفاع سعر الصرف مع نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان والتي يشارك فيها سياسيون وإعلاميون ومحللون اقتصاديون يدورون جميعاً في فلك الحاكم ويستفيدون من تصرفه غير القانوني بالأموال الواقعة تحت سلطته عبر منصة صيرفة الاستنسابية توحي بوجود قرار ضمنيّ بالطلب إلى رياض سلامة مواصلة عمله عبر “تمديد تقني” او “تصريف أعمال”.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز

خصص وزير سابق ميزانية مليونية لإدخال البث المباشر على موقعه الألكتروني، تمهيداً لإنشاء محطة تلفزيونية تغطي الفراغ الذي خلّفه غياب «تلفزيون المستقبل» في السنوات الأخيرة!


غمز
يقوم نائب ماروني بإجراء سلسلة لقاءات في واشنطن ليتخذ في نهايتها قراره الحاسم في خوض السباق الرئاسي، أو الإكتفاء بالتصويت للمرشح الذي تؤيده كتلته!


همس
إشترط مرجع بارز إعلان إستقالة نواب الحاكم مقابل إعادة تكليفهم بتصريف الأعمال في البنك المركزي بعد إنتهاء ولاية رياض سلامة آخر الشهر الحالي!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ حزباً فاعلاً أجرى لقاءات سبر أغوار مع سياسيين وردت أسماؤهم كمرشحين للرئاسة، منهم جان لوي قرداحي، جورج خوري وناجي البستاني.

 

سأل مطلعون: إذا كانت الدول الخمس لوحت بعقوبات ضد من تتهمهم بعرقلة انتخاب الرئيس، فعلى من تفرضها؟ على الرئيس نبيه بري الذي تطالبه بعقد جلسات للبرلمان؟ أم على جبران باسيل الذي تساعده قطر على التخلص من العقوبات، أم على «حزب الله» الخاضع لشتى العقوبات؟

 

كشفت مصادر عربية عن تدهور العلاقة مجدداً بين النظام السوري ودولة خليجية، جرى تقاربٌ بينهما منذ شهور. وردَّت هذه المصادر سبب التدهور إلى انزعاج دمشق من الدولة الخليجية لأنها لم تسارع إلى تقديم مساعدات مالية للنظام.

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