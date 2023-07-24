ايلول سيكون مفصليا

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تقول مصادر مواكبة للملف الرئاسي، ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيأتي الى بيروت خالي الوفاض، واشارت لـ «الديار» الى ان «الهدف من الزيارة دعوة القوى المعنية للانطلاق بالبحث في خيارات جديدة، من دون الاعلان صراحة عن سقوط المبادرة الفرنسية، كيلا تسجل باريس هدفا جديدا في مرماها، وتقر بخسارة اضافية بالملف اللبناني».

وترجح المصادر ان يشهد الملف الرئاسي «جمودا طوال الفترة المقبلة حتى موعد الاجتماع الجديد للجنة الخماسية، المقرر على الارجح في شهر ايلول المقبل».

وتضيف: «ومن الارجح ان يكون شهر ايلول مفصليا، فاما يحصل ضغط كبير داخلي - خارجي يؤدي الى انتخاب رئيس، ام اننا سنكون بصدد تمديد اضافي للفراغ يستمر اقله حتى مطلع العام الجديد».